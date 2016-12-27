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27.12.2016 (12:04)

Разведчики горной бригады ЮВО в Карачаево-Черкессии отработали поиск и уничтожение условных диверсантов

Военнослужащие разведывательных подразделений горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкессии, в ходе тактико-специальных занятий на специальном полигоне отработали вопросы поиска, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

В заданном районе разведчики успешно блокировали базу ДРГ и в течение непродолжительного учебного боя уничтожили ее, захватив схрон с оружием и боеприпасами.

Разведывательно-поисковые действия велись в горно-лесистой местности в дневное и в ночное время суток. При этом особое внимание уделялось освоению современных радиотехнических комплексов и комплексов связи «Стрелец», оснащенных современной системой навигации «ГЛОНАСС».

К занятиям было привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения , Боевая подготовка
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