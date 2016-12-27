27.12.2016 (09:15)

Сегодня десантники отмечают день рождения легендарного командующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова

27 декабря делегация командования Воздушно-десантных войск (ВДВ) России посетила Новодевичье кладбище, где военнослужащие и ветераны ВДВ возложили цветы к месту Героя Советского Союза генерала-армии Василия Филипповича Маргелова.

Генерал армии В.Ф. Маргелов был автором принципиально новой концепции применения частей и соединений ВДВ. Он инициировал разработку и серийное производство на предприятиях военно-промышленного комплекса парашютно-реактивных и многокупольных систем для десантирования бронетехники из самолетов военно-транспортной авиации. Под его непосредственным контролем создавались модификации стрелкового оружия, упрощающие его десантирование на парашюте – с меньшим весом и складывающимся прикладом.

По воспоминаниям генерала П.Ф. Павленко, «Маргелов понял, что в современных операциях успешно действовать в глубоком тылу противника смогут только высокомобильные, способные к широкому манёвру десанты».

Самые дорогие для российского десантника элементы формы одежды – голубой берет и тельняшка – также были утверждены «десантником №1».

Справочно:

Василий Филиппович Маргелов родился 27 декабря 1908 года. Окончил Объединенную белорусскую военную школу и Военную академию Генерального штаба. Участвовал в советско-финляндской войне. Принимал участие в обороне Ленинграда, в глубоких рейдах в тылу противника, в Сталинградской битве, в боях за Украину и Крым, в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Закончил Великую Отечественную войну в звании генерал-майора.

Его именем названы Рязанское высшее воздушно-десантное училище, проспекты и улицы городов, в том числе в Москве.

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