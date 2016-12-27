27.12.2016 (12:34)

На селекторном совещании Министерства обороны РФ почтили память погибших при крушении самолета Ту-154 минутой молчания

Министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил РФ



В начале работы Министр обороны проинформировал его участников о ходе поисковой операции на Черном море в районе крушения самолёта Ту-154.



Как известно, на его борту находились 92 человека — военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, госслужащие, съёмочные группы трёх федеральных телеканалов и известный врач и благотворитель Елизавета Глинка.



К огромному сожалению, в этой страшной катастрофе никто не выжил.



«Вы знаете, произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы, люди, с которыми мы много и продуктивно работали в разных направлениях, люди, которые представляли цвет, лицо наших Вооруженных Сил, нашей культуры, и, безусловно, те, кто все эти годы помогал и поддерживал нас, а мы поддерживали их в больших и крупных гуманитарных операциях в разных местах, на разных территориях», — сказал Сергей Шойгу.



Глава военного ведомства поблагодарил всех, кто высказал в эти дни соболезнования родным и близким погибших.



«Мы присоединяемся к этим словам. Мы постараемся сделать все, чтобы минимизировать боль утраты, хотя сделать это довольно непросто», — сказал Министр обороны.



Он подчеркнул, что в районе крушения самолета «сейчас проводятся все необходимые работы по поиску тел погибших и расследованию причин этой страшной трагедии».



Участники совещания почтили память погибших минутой молчания.



Министр обороны сообщил, что «принято решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных заведений Минобороны России».



«И, кроме того, дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, должно быть продолжено. Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она ее обещала, уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам», — сказал Сергей Шойгу.



Он напомнил, что уже принято решение о присвоении имени руководителя ансамбля Валерия Халилова военному музыкальному училищу.



«Валерий Халилов — это человек легенда, который внес огромный вклад в становление нашей оркестровой службы. Мы сделаем все для того, чтобы те традиции, которые были заложены им, были продолжены», — подчеркнул руководитель военного ведомства.



Министр обороны также поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова, сотрудники которого погибли в катастрофе.



«Необходимо как можно быстрее восстановить коллектив, насколько это возможно. Провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль Вооруженных Сил», — сказал Министр обороны.



Кроме того, в ходе селекторного совещания Сергей Шойгу подвел итоги работы в уходящем году и поставил задачи руководителям органов военного управления продолжить в следующем году работу по выполнению Плана деятельности военного ведомства до 2020 года.

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