27.12.2016 (14:03)

Основной бортовой самописец потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил

В Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах доставлен основной бортовой самописец потерпевшего в Сочи крушения Ту-154.

По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка.

Работы по обследованию района авиакатастрофы Ту-154 ведутся без снижения темпов и интенсивности.

В основном секторе поиск продолжают работать 98 водолазов и 14 различных глубоководных аппаратов.

Подводными аппаратами опытового судна «Селигер» Главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета. Среди них – двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета. Сейчас ведутся работы по их подъему и доставке на берег.

Первое погружение совершил обитаемый батискаф Русского Географического Общества. Его операторы выполняют визуальный осмотр объектов на наиболее сложных участках дна по траектории полета потерпевшего крушение самолета Ту-154.

С воздуха надводная обстановка непрерывно отслеживается вертолетами Ми-8 и беспилотными летательными аппаратами «Гранат-4» и «Орлан-10».



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