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27.12.2016 (10:22)

На Тихоокеанском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва

На сегодняшний день в соединения и части Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыло 100% запланированного количества новобранцев осеннего призыва.

Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли, в соединения и части береговых войск ТОФ направлено более 2 тыс. военнослужащих, призванных из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области.

Кроме того, флотские ряды пополнили свыше 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных центрах по специальностям механиков-водителей боевой техники, радиотехников, связистов, водолазов, корабельных специалистов и др.

Основная часть молодого пополнения была доставлена к местам прохождения службы железнодорожным и автомобильным транспортом. В воинские части, дислоцированные в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана, новобранцы направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.

Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей. Все новобранцы перед отправкой к местам службы получили персональную электронную карту с биометрическими данными.

Также призывникам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Желающие могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Военная служба по призыву
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