27.12.2016 (08:44)

Расчёты зенитных ракетных систем С-300В Западного военного округа отразили условную воздушную атаку в Московской области

С военнослужащими дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В зенитного ракетного соединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области, проведена тренировка по отражению воздушной атаки условного противника.

В ходе тренировки боевые расчёты ЗРС совершили марш на технике в назначенный район, приступили к дежурству по противовоздушной обороне (ПВО), затем в сложной помеховой обстановке обнаружили и произвели электронные пуски по целям, имитировавшим самолёты и крылатые ракеты.

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