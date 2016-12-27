27.12.2016 (09:12)

Во Владивостоке прошёл открытый кубок Тихоокеанского флота по мини-футболу

Во Владивостоке прошёл открытый Кубок Тихоокеанского флота (ТОФ) по мини-футболу, посвященный памяти Героя России прапорщика Андрея Днепровского.

В соревнованиях, организованных спорткомитетом ТОФ, приняли участие 10 команд соединений, авиационных и береговых частей, а также 4 детских, представлявших Нахимовское училище и военно-патриотические клубы Владивостока. Всего — более 170 человек.

Сильнейшей стала команда берегового ракетного соединения ТОФ. В детской подгруппе победу одержала сборная Нахимовского училища. Победители награждены кубками, а призёры медалями и грамотами Спортивного комитета ТОФ.

По словам начальника физической подготовки ТОФ подполковника Сергея Беневоленского, подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни военнослужащих и школьников, а также вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Кроме того, он отметил, что в планах Спортивного комитета флота сделать данный турнир ежегодным и привлекать к нему ещё больше команд школьников Владивостока.

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