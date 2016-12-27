27.12.2016 (14:49)
На Новосибирском авиазаводе завершилась приемка бомбардировщиков Су-34 для Восточного военного округа
На Новосибирском авиационном заводе представители Восточного военного округа (ВВО) завершили приемку последней в текущем году партии многофункциональных бомбардировщиков Су-34.
В ходе приемочных мероприятий оформлена необходимая документация, проверены все системы летательных аппаратов, выполнены ознакомительные полеты.
Перелет на аэродром постоянного базирования самолетов Су-34 состоится до конца текущей недели.
Как сообщалось ранее, многофункциональные бомбардировщики Су-34 начали поступать в авиационные части округа в 2016 году.
Су-34 создан для уничтожения как наземных, так и водных объектов условного противника. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность поражать их в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.