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27.12.2016 (14:49)

На Новосибирском авиазаводе завершилась приемка бомбардировщиков Су-34 для Восточного военного округа

На  Новосибирском авиационном заводе представители Восточного военного округа (ВВО) завершили приемку последней в текущем году партии многофункциональных бомбардировщиков Су-34.

В ходе приемочных мероприятий оформлена необходимая документация, проверены все системы летательных аппаратов,  выполнены ознакомительные полеты.

Перелет на аэродром постоянного базирования самолетов Су-34 состоится до конца текущей недели.

Как сообщалось ранее, многофункциональные бомбардировщики Су-34 начали поступать в авиационные части округа в 2016 году.

Су-34 создан для уничтожения как наземных, так и водных объектов условного противника. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность поражать их в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВВС , Авиация , Перевооружение , ВВТ
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