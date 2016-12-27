27.12.2016 (11:37)

Саперы ЗВО выполнили более 1800 заявок на ликвидацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Более 1800 заявок на ликвидацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны выполнено с начала 2016 г. инженерно-саперными подразделениями Западного военного округа (ЗВО).

Только в декабре группы разминирования ЗВО ликвидировали свыше 500 боеприпасов, а с начала года — более 30 тысяч. В основном это артиллерийские снаряды, а также минометные, противотанковые и противопехотные мины.

Рост количества обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов стал возможен благодаря оснащению инженерных подразделений ЗВО современными комплексами и системами, которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера, находящиеся на значительном заглублении.

Операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах и областях проводятся специальными профессионально обученными группами разминирования. Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны ЗВО, где уничтожаются методом подрыва.

Примечательно, что по данным инженерных войск Вооруженных Сил РФ, около половины всех взрывоопасных предметов выявляется и обезвреживается на территории именно Западного военного округа, где проходили наиболее крупномасштабные боевые действия во время Великой Отечественной войны.

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