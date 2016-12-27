27.12.2016 (09:37)

Ход поисковой операции в районе крушения самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 9:30 (мск) 27.12.2016

В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно.



Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета.



В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец.



В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой.



Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам.



Водолазами со спасательного судна «Эпрон» обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего.



Все тела и останки погибших самолетами военно-транспортной авиации доставляются в Москву для проведения опознания родственниками.



Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154. Один пассажир опознан родственниками.



Продолжается наращивание группировки сил поисковой операции, в которой сейчас задействованы: противодиверсионный катер «Суворовец», опытовое судно «Селигер», катамаран «Борей», спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» и рейдовые водолазные катера.

Приступили к посменной работе в районе поиска четыре обитаемых глубоководных аппарата.



Два глубоководных обитаемых аппарата Русского географического общества спущены на воду и сейчас буксируются в основной район поиска.



Их главная задача – детальная разведка участка дна размером 1 на 3 км по направлению предполагаемого разброса обломков.



Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов.



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