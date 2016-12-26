26.12.2016 (21:15)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 21:00 (мск) 26.12.2016

В течение дня к поисковой операции присоединились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации.

Для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран «Черноморец-11» грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой.

Всего в поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов.

В 17:55 в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа Ту-154 с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.

Также под водой обнаружена еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них определен – это хвостовая часть с фрагментами двигателя.

Все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.

Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжается безостановочно 24 часа. Днем было обнаружено и поднято на борт спасательного судна тело еще одного погибшего.

С наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями.

В районе поиска назначен еще один - шестнадцатый дополнительный сектор. Для работы в нём направлены базовый тральщик «Минеральные воды», патрульный и водолазный катера, а также 24 водолаза.

Один из доставленных в Москву погибших пассажиров сегодня опознан родственниками.

По этическим причинам мы не будем называть имена погибших, опознанных родственниками, без их согласия.

Хочу подчеркнуть, что вся информация отдельных СМИ о якобы обнаруженных в ходе поиска конкретных военнослужащих, а также причинах трагедии, не имеет ничего общего с действительностью.

Это выдумки конкретных авторов в погоне за цитированием, или гадания псевдоэкспертов, не имеющих доступа к реальной информации.

С первых часов после трагедии Минобороны достоверно информирует обо всех изменениях и фактах в ходе поисковой операции.

Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков.

Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов.



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