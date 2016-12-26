26.12.2016 (15:30)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 15:00 (мск) 26.12.2016

В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета.

Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров. Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолета. По серийным номерам установлена их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету Ту-154 Минобороны России.

Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров, что позволяет эффективно использовать все имеющиеся средства поисково-спасательного обеспечения.

Поиск фрагментов самолета организован и в других секторах по трассе полета самолета.

Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов.

К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в 7 секторах полностью осмотрено дно.

Глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества доставлены из аэропорта Адлер в район поисково-спасательной операции.

В поисках на месте крушения самолета сейчас задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и более 3500 человек.

В Москве, в здании ансамбля Александрова, работает специальная группа для максимального ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат.

В состав данной группы входят опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус.

Родственникам членов экипажа и всех пассажиров, погибших в авиакатастрофе, будет выплачена компенсация в размере 5 млн. 800 тыс. рублей.



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