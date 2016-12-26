26.12.2016 (10:27)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 12:00

Министром обороны Российской Федерация принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

В настоящее время в здании ансамбля действует оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.

По поручению Министра обороны создана специальная группа для максимального ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат.

В состав данной группы входят опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус.

Родственникам каждого военнослужащего и гражданских служащих минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн. рублей.

В 8 часов 05 минут самолет Ил-76 военно-транспортной авиации минобороны доставил в Москву обнаруженные на месте авиакатастрофы 10 тел и 86 фрагментов погибших.

В Бюро судебной медицинской экспертизы города Москвы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших.

В районе поисковой операции продолжается наращивание сил и средств.

В зону проведения операции прибывают корабли, водолазы и авиационная техника.

В аэропорту «Адлер» осуществил посадку Ил-76, доставивший два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оборудованных манипуляторами для проведения сложных подводно-технических работ на большой глубине.

Увеличивается группировка беспилотной авиации Минобороны.

Приступили к мониторингу надводной обстановки еще два беспилотных летательных аппарата «Гранат-4», что позволило непрерывно осуществлять мониторинг всех секторов поиска.

В настоящее время в районе проведения поисков работают 45 судов, 5 вертолетов и беспилотные летательные аппараты.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице