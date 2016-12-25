25.12.2016 (20:30)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 20:30



С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме.

На кораблях и в береговой зоне развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности.

Подразделениями Южного военного округа проводится визуальный осмотр береговой линии для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета.

В район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника.

В целях оперативного наращивания группировки в часовой готовности к вылету находятся 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России.

Самолетами ВТА доставлен БПЛА «Орлан-10», который в ближайшее время приступит к проведению воздушного мониторинга надводной обстановки.

Водолазная группировка увеличена до 109 водолазов.

Прибывшие ранее 80 водолазных специалистов Военно-Морского Флота и МЧС распределены по кораблям и приступили к спускам под воду с целью обнаружения фюзеляжа и крупных обломков корпуса самолета в предполагаемом районе крушения.

Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора.

Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации. В ближайшее время в аэропорт Адлер прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».

В район авиакатастрофы также направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского Географического Общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы в ночных условиях.

В аэропортах «Адлер», «Чкаловский» и в оперативном штабе в здании Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Москве родственникам оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства, в соответствии с действующим законодательством, будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн. рублей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице