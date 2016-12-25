25.12.2016 (17:45)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 17:45

В настоящее время в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника.

В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, 5 вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

Дополнительно готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа.

На аэродромах «Адлер» в постоянной готовности находятся 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м.

Для оказания помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. В группах специалистов — высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.

Родственникам предоставляется вся необходимая информация о ходе проведения поисково-спасательной операции.

В аэропортах «Адлер» и «Чкаловский» в готовности оказать помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154 находятся бригады военных медиков и психологов.

На фондах санаторно-курортного комплекса Минобороны России «Сочинский» подготовлены места для размещения прибывающих родственников.

Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России.



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