25.12.2016 (15:00)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 15:00

По уточненным данным в настоящее время на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших.

Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154.

Сформирован район поиска площадью 10,5 км2.

Район разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Поиск организован в круглосуточном режиме. Для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника.

В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты.

В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием.

Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3 тыс. чел.

На аэродроме «Адлер» дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице