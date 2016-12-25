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25.12.2016 (12:46)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 12:30

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