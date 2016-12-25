25.12.2016 (13:00)

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 13:00

Сегодня в 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны.

По уточненным данным на борту находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Это военнослужащие вооруженных сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ.

Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определён. Выживших не наблюдается.

В 1,5 километрах от черноморского побережья г.Сочи, на глубине около 70 метров, обнаружены фрагменты корпуса самолета ТУ-154 Минобороны России

В Сочи прибыла комиссия Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом армии Павлом Поповым.

В настоящее время продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154.

Для организации оперативного управления и координации спасательными силами и доставки родственников к месту катастрофы развернуты и приступили к работе оперативные группы на аэродромах «Чкаловский», «Адлер» и в порту «Сочи».

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу ежечасно заслушивает доклады руководителей органов военного управления о ходе поисково-спасательной операции и оперативно принимает необходимые решения. В работе участвуют представители Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, которым оказывается максимальное содействие для расследования авиакатастрофы.

В поисково-спасательной операции задействованы 4 корабля, 4 вертолета, один самолет и беспилотные летательные аппараты.

На борт спасательного судна подняты 4 тела погибших.

Дополнительно в район катастрофы направлены 6 кораблей и судов черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза. Еще 50 водолазов в ближайший час будут доставлены в район авиакатастрофы с других флотов.

Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем.

Роман Волков – лётчик первого класса. Общий налёт около 3,5 тысяч часов.

Самолёт Ту-154 был выпущен в 1983 году. Общий налёт 6689 часов.

Последний ремонт прошёл 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 года прошел плановое регламентное обслуживание.



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