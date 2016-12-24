24.12.2016 (20:20)

В 2017 году на вооружение Воздушно-десантных войск России поступят два батальонных комплекта БМД-4М

В Рязани состоялась торжественная церемония передачи БМД-4М гвардейскому парашютно-десантному полку 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В своем выступлении выражая слова благодарности создателям боевой машины нового поколения, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сказал: – «Это результат работы огромного коллектива оборонно-промышленного комплекса. Ни в одной стране мира, ни в одних вооружённых силах, ни тем более, ни в одних воздушно-десантных войсках нет такой боевой машины. Мы гордимся, что эта боевая машина поступила к нам на вооружение».

«Эта машина способна вести огонь на дальности до 7 км и бороться с самыми современными танками на расстоянии до 5 км. Это маневренная, скоростная, плавающая, десантируемая машина. Её боевой модуль уникален. Машина имеет систему навигации», - подчеркнул командующий ВДВ, характеризуя способности БМД-4М.

«В перспективе Воздушно-десантные войска продолжат оснащаться такими же батальонными комплектами БМД-4М. В следующем году два батальонных комплекта поступят на вооружение 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в городе Ульяновске» - заявил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.

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