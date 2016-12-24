24.12.2016 (15:15)

В Национальном центре управления обороной состоялось заседание наблюдательного совета ЦСКА

В Москве в Национальном центре управления обороной состоялось заседание наблюдательного совета ЦСКА.

В его работе приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА генерал армии Николай Панков, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, директор Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин, олимпийский чемпион по конькобежному спорту, руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы Николай Гуляев, президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов, начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, заслуженный тренер России старший тренер – начальник спортивной команды ЦСКА по теннису и бадминтону Алексей Жук, советник начальника ЦСКА Юрий Миронов.

Участники заседания подвели итоги работы армейского клуба за 2016 г. и рассмотрели план развития ЦСКА на будущий год, особое внимание было уделено подготовке и проведению III зимних Всемирных военных игр в Сочи, которые пройдут 22 по 28 февраля.

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