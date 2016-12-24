24.12.2016 (15:00)

Замминистра обороны Николай Панков поздравил юнармейцев и воспитанников СШОР ЦСКА с наступающим Новым годом

23 декабря статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков и начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев поздравили юнармейцев и воспитанников спортивных школ армейского клуба с наступающим Новым годом.

Праздничное событие прошло в здании правительства Москвы в рамках новогодней елки, организаторами которой выступили ЦСКА и Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».

Участниками и гостями торжественного мероприятия стали более 1000 детей и их родителей. Перед началом новогоднего театрализованного представления под названием «Волшебная звезда желаний» генерал армии Николай Панков, полковник Михаил Барышев, а также руководитель Юнармии Дмитрий Труненков вместе с отрядом юнармейцев повесили шары желаний на новогоднюю елку.

«Только что я загадал, чтобы количество юнармейцев равнялось количеству детей в нашей стране, – сказал в приветственном слове генерал армии Николай Панков. – Уверен, что это желание является выполнимым, потому что Юнармию создает армия взрослая, в которой служат самые сильны и крепкие люди, а также самый мощный и титулованный спортивный клуб в России и во всем мире – ЦСКА. В нашей армии есть Генеральный штаб, а в Юнармии есть главный штаб, который возглавляет олимпийский чемпион Сочи-2014 лейтенант Дмитрий Труненков. Берите с него пример и будьте такими же сильными!»

Также с новогодним поздравлением к ребятам обратился серебряный призер Олимпиады-80 в Москве, начальник спортивной команды и главный тренер ЦСКА по теннису Алексей Жук.

«Звезды зажигаются не только на небе и новогодних елках — звезды также зажигаются на стадионах и спортивных площадках, – сказал Алексей Жук. – Звезды зажигаются и в ЦСКА. От имени заслуженных спортсменов и тренеров армейского клуба хочу пригласить вас в наши прославленные спортивные школы, чтобы в наступающем 2017 году все вы, замечательные энергичные дети, занимались спортом!»

Театрализованное представление под названием «Волшебная звезда желаний» подарило всем участникам и гостям елки атмосферу настоящей новогодней сказки. Главным героем представления стал юнармеец-изобретатель Никита Семенов. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой он отправился на поиски рассыпавшейся звезды желаний, осколки которой разлетелись по разным уголкам России: Севастополь, Байкал, Уральские горы, Чукотка и Москва. На пути их ожидали опасности, потрясающие открытия и новые друзья.

После концерта каждый юнармеец и воспитанник спортивных школ ЦСКА получил сладкий новогодний подарок в фирменном рюкзаке от главного штаба Юнармия.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице