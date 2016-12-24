24.12.2016 (14:50)

Более 4 тысяч военнослужащих Северного флота соревнуются за право выступить на АрМИ-2017

Более 4 тыс. военнослужащих Северного флота, дислоцированных в Мурманской области, приступили к тренировкам для участия в отборочных соревнованиях за право выступить на Армейских международных играх 2017 года (АрМИ-2017).

Всесторонняя подготовка личного состава к участию в конкурсах и состязаниях по морской, воздушной и полевой выучке на флоте проходит под руководством командиров соединений и воинских частей. В течение всего периода подготовки к АрМИ-2017 отобранные кандидаты будут выполнять все элементы повседневной деятельности в своих воинских частях исключительно в составе вновь сформированных экипажей, групп и расчетов.

Это позволит значительно повысить уровень коммуникации военнослужащих в составе подразделений и увеличит вероятность получения максимальных результатов.

Основными критериями отбора военнослужащих стали отличные показатели по огневой, физической, тактической и специальной подготовке, высокие воинская дисциплина и уровень морально-психологической устойчивости.

В отборочных мероприятиях конкурса по профессиональному мастерству задействовано более 530 расчётов и экипажей, около 550 единиц военной и специальной техники. По итогам проведения флотских отборочных этапов АрМИ-2017, будут сформированы сборные команды Северного флота для участия в рамках Армейских международных игр 2017 года.

В ходе Армейских международных игр 2016 года команда Северного флота завоевала чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью «Глубина».

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