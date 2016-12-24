24.12.2016 (13:20)
В Севастополе торжественно подняли флаг на новейшем большом гидрографическом катере
Сегодня в Севастополе прошел ритуал торжественного подъёма флага гидрографической службы на новейшем большом гидрографическом катере «БГК-2150». Этот катер – первая новостройка, которая пополнила состав специализированных судов гидрографической службы Черноморского флота за последние несколько лет.
Большой гидрографический катер «БГК-2150» построен российскими специалистами ОАО « Судостроительный завод «Вымпел» в городе Рыбинск под проектным номером 19920. Катер прошёл ходовые испытания в Севастополе. В настоящее время БГК данной серии являются самыми современными среди гидрографических катеров.
Катер будет работать в составе океанографической экспедиции Черноморского флота в акваториях Чёрного и Азовского морей. Основное предназначение судов этого проекта – съёмка рельефа дна, осуществляемая с помощью высокоточных приборов, а также обслуживание навигационных знаков, перевозка грузов и пассажиров с возможностью высадки на побережье, не оборудованное причалом.
Справочно:
Параметры катера: водоизмещение – 320 тонн, длина - 36,44 метров, ширина - 7,8 метров, осадка - 1,98 метра, скорость - 11,5 узлов, автономность – 10 суток, экипаж – 12 человек.