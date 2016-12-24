24.12.2016 (12:11)

Артиллерийские подразделения ЗВО приступили к отработке контрбатарейной стрельбы

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) приступили к одному из самых сложных видов подготовки и отработке контрбатарейной стрельбы.

Особенностью проведения занятия является отработка точного и быстрого выбора огневых позиций с учетом естественного рельефа местности, который скрывает подразделение от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществляют засечку выстрела артиллерийских систем противника с помощью станций разведки «Зоопарк», затем сосредоточенным огнем из минометов «Сани» 120-мм осколочно-фугасными снарядами с воздушным взрывателем поражают мишени, имитирующие минометные батареи и противотанковые орудия условного противника.

Также для усложнения выполнения огневых задач командирам батареей дают различные задания на определение по облаку пыли и вспышкам выстрелов в тёмное время суток, направления и дистанции до цели.

Кроме того, минометчики отрабатывают задачи артиллерийской поддержки танковых подразделений при ведении маневренной обороны.

Тренировки проходят в рамках полевого выхода минометных батарей. В них принимают участие около 100 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники. Всего в ходе выполнения задач контрбатарейной стрельбы было израсходовано около 200 осколочно-фугасных боеприпасов.

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