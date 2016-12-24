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24.12.2016 (11:15)

Соединение разведки ЗВО в Нижегородской области получит новейший снайперский комплекс «КОРД»

Снайперы соединения разведки Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Нижегородской области, в начале 2017 года получат на вооружение новейший снайперский комплекс АСВК «Корд».

Снайперский комплекс предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы условного противника. В состав снайперского комплекса входит 12,7-мм снайперская винтовка АСВК «Корд», оптический и ночной снайперские прицелы. Комплекс позволяет вести эффективную стрельбу до 2000 м. Для стрельбы используется штатный патрон от крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес».

В настоящее время стрелки проходят дополнительное обучение для работы с новыми комплексами.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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