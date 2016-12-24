24.12.2016 (10:02)

Воздушно-десантные войска России в канун Нового года получили батальонный комплект БМД-4М

Сегодня на базе одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ состоится торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М. В мероприятии примет участие командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Новейшие скоростные, плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортеры оснащены самыми современными высокотехнологичными системами вооружения.

Весь текущий год десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, осваивали новую боевую технику, с массовым приходом в войска которой боевые и огневые возможности соединения увеличились в несколько раз.

С получением более 30 боевых машин Воздушно-десантные войска в преддверии Нового 2017 года будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.

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