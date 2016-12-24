24.12.2016 (08:02)

На Камчатке экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали посадку на условно поврежденную взлётную полосу

На Камчатке лётчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота отработали посадку самолётов МиГ-31 на условно повреждённую полосу аэродрома Елизово.

По замыслу тренировки после выполнения комплекса задач в воздухе при заходе на посадку лётчик получал от руководителя полётов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлётно-посадочной полосы.

В данной ситуации командир истребителя экстренно принимал решение на уход на второй круг с целью определения характера и степени повреждения взлётной полосы и уже после уточнения обстановки осуществлял посадку самолёта на укороченной дистанции.

Полёты выполнялись как в дневное, так и в ночное время. Всего за лётную смену лётчиками-истребителями морской авиации Тихоокеанского флота было выполнено свыше 20 самолётовылетов.

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