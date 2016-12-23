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23.12.2016 (17:32)

Военнослужащие 201 российской военной базы в ходе учения уничтожили условных террористов в горах Таджикистана

Фото Видео

С военнослужащими 201 российской военной базы в Республике Таджикистан проведено учение на горном полигоне Ляур по защите важных военных объектов.

По его замыслу были получены данные о готовящемся нападении условных террористов на склады с оружием и боеприпасами.

Усиленная ротная тактическая группа была поднята по тревоге и оперативно переброшена в район предполагаемой атаки.

Мотострелки провели специальную операцию по блокированию незаконного вооруженного формирования на дальних подступах и их уничтожению.

Скрытое передвижение колонны бронемашин обеспечили подразделения аэрозольного противодействия и маскировки соединения.

201 военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе.

Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
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