23.12.2016 (18:24)

Летчики фронтовой авиации ЦВО выполнили ракетные пуски на полигоне в Зауралье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Летчики фронтовой авиации ЦВО выполнили ракетные пуски на полигоне в Зауралье

Летчики фронтовой авиации Центрального военного округа в ходе летно-тактического учения выполнили пуски неуправляемых ракет на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М применили неуправляемые ракеты «воздух-поверхность» по наземным мишеням, имитирующим базовые лагеря и склады незаконных вооруженных формирований, а также колонну военной техники условного противника на марше.

Помимо этого, летчики отработали обход средств противовоздушной обороны условного противника на предельно малых высотах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице