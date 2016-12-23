23.12.2016 (18:24)
Летчики фронтовой авиации ЦВО выполнили ракетные пуски на полигоне в Зауралье
Летчики фронтовой авиации Центрального военного округа в ходе летно-тактического учения выполнили пуски неуправляемых ракет на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М применили неуправляемые ракеты «воздух-поверхность» по наземным мишеням, имитирующим базовые лагеря и склады незаконных вооруженных формирований, а также колонну военной техники условного противника на марше.
Помимо этого, летчики отработали обход средств противовоздушной обороны условного противника на предельно малых высотах.
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