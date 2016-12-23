Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.12.2016 (18:24)

Летчики фронтовой авиации ЦВО выполнили ракетные пуски на полигоне в Зауралье

Фото Видео

Летчики фронтовой авиации Центрального военного округа в ходе летно-тактического учения выполнили пуски неуправляемых ракет на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М применили неуправляемые ракеты «воздух-поверхность» по наземным мишеням, имитирующим базовые лагеря и склады незаконных вооруженных формирований, а также колонну военной техники условного противника на марше.

Помимо этого, летчики отработали обход средств противовоздушной обороны условного противника на предельно малых высотах.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false