23.12.2016 (16:54)

В уходящем году военнослужащие ЦВО получили более 7,6 млрд рублей жилищных субсидий

Более 7,6 млрд рублей субсидий на приобретение жилых помещений получили в уходящем году военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО).

«По состоянию на 20 декабря 2016 г. ФГКУ «Центррегионжилье» было выдано военнослужащим, проходящим военную службу на территории ЦВО, 1316 жилищных субсидий на сумму более 7,6 млрд рублей», — сообщила руководитель учреждения Наталия Мартынова.

Отрадно, что денежными средствами на строительство или приобретение жилья на общую сумму более 1,7 млрд рублей обеспечены 214 многодетных семей военнослужащих, добавила Наталия Мартынова.

Всего в текущем году право на постоянное жилье реализовали 1629 военнослужащих, в том числе 307 получили жилые помещения в натуральном виде, а 6 — обеспечены государственными жилищными сертификатами.

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