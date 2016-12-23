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23.12.2016 (16:06)

Заместитель Министра обороны Анатолий Антонов принял посла Финляндии в России Микко Хауталу

Сегодня по просьбе финской стороны заместитель Министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов принял посла Финляндии в России Микко Хауталу.

В ходе совместной работы состоялось обсуждение текущих проблем безопасности в Балтийском регионе, а также возможных шагов по снижению напряженности и развитию двусторонних мер доверия и транспарентности в военной области.

В центре внимания встречи стояли вопросы по возобновлению российско-финских контактов по военной линии.

Замглавы российского оборонного ведомства напомнил о приглашении финской стороне принять участие в VI Московской конференции по международной безопасности, на которой будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом и ситуация в кризисных регионах, а также Армейских международных играх-2017 и Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Встреча прошла в конструктивном ключе. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Международная деятельность
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