23.12.2016 (15:00)

Гранатометчики Балтийского флота отрабатывают уничтожение бронетехники и живой силы условного противника из РПГ-7 и АГС-17

В рамках планового сбора с гранатометчиками береговых и сухопутных войск Балтийского флота на одном из полигонов в Калининградской области отрабатываются вопросы огневой подготовки.

На практическом этапе занятий военнослужащие учатся вести разведку целей и определять расстояние до них, а также уничтожать бронетехнику и живую силу условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами со взрывателями мгновенного действия.

В ходе выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики поразили более 300 мишеней.

Особое внимание при проведении мероприятий боевой подготовки уделяется обучению стрельбе днем и ночью, в различных погодных условиях, в составе боевых групп и при организации засад.

В сборе, который продлится до конца декабря, задействовано более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений береговых и сухопутных войск Балтийского флота.

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