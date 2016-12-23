23.12.2016 (13:40)

Министр обороны доложил Президенту России о завершении операции по освобождению Алеппо

«Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии», — заявил Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Руководитель военного ведомства отметил, что операция проходила по поручению главы российского государства в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана и проинформировал, что почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, были выведены из восточной части Алеппо в ходе «крупнейшей гуманитарной операции».

Сергей Шойгу подчеркнул, что освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведено почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.

«Какая-то часть из них, большая часть, была амнистирована в соответствии с решением президента Асада», — пояснил Министр обороны.

«В ходе второго этапа операции с 15 декабря были прекращены боевые действия, чтобы обеспечить крупнейшую гуманитарную операцию, которая заключалась в выводе радикально настроенных элементов и членов их семей», — напомнил глава российского военного ведомства.

«В результате этого удалось создать с нашими турецкими и иранскими коллегами и, конечно, с сирийскими властями, условия для выхода в течение этих дней почти 34 тысячи человек — около 14 тысяч из них это мужчины, примерно 8,5 тысяч детей и столько же женщин», — рассказал руководитель Минобороны и добавил, что «операция обеспечивалась в течение круглых суток группой офицеров Вооруженных Сил РФ, маршруты прохода контролировали беспилотники и web-камеры на пунктах выхода».

Кроме того, сообщил Министр обороны, семь комендантских постов контролировали всю трассу для вывода боевиков, на ней было сосредоточено почти 300 автобусов и около 400 машин скорой помощи.

«Мы постарались привлечь к этой работе всех представителей ООН, международных организаций, которые находились в этом районе, самую большую помощь оказали Международный Красный крест и Всемирная организация здравоохранения. От этих двух структур участие в операции принимали почти 60 специалистов», — отметил Сергей Шойгу.

Следующей важной частью операции, подчеркнул глава военного ведомства, стало разминирование — «чтобы обеспечить безопасный выход из этих коридоров, мы вынуждены были провести разминирование ряда территорий, ранее заминированных боевиками».

«Это непростая работа с учетом погодных условий», — отметил Министр обороны.

Руководитель Минобороны констатировал, что «возвращение мирных граждан в Алеппо идет очень активно, но гуманитарные организации сюда, к сожалению, не торопятся».

Министр обороны сообщил, что «для поддержания порядка на освобожденных территориях в Алеппо с вечера 22 декабря туда ввели батальон военной полиции».

Он также доложил о выполнении президентского поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана о деблокировании еще четырех населенных пунктов.

Сергей Шойгу пояснил, что речь, в частности, идет о двух шиитских населенных пунктах в районе Идлиба.

«Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях», — рассказал глава военного ведомства.

Кроме того, проинформировал Министр обороны, деблокированы еще два населенных пункта в районе Дамаска.

«В общей сложности оттуда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб. Сдано более 9 тысяч единиц стрелкового оружия», — отметил руководитель Минобороны.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом.

«И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать, при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства попросил Министра обороны передать российским военным в Сирии «наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу».

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