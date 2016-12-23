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23.12.2016 (12:35)

В войсках ЗВО начались занятия с водителями военной техники по контраварийному вождению в условиях гололеда и снежных заносов

Более 100 практических занятий с водителями военной техники будет проведено в зимнем периоде обучения в соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО). В общей сложности каждый из них проведет за управлением транспортного средства более 400 часов.

Осваивая практические навыки вождения колесной и гусеничной техники, военнослужащим предстоит совершить 100 – и 200- километровые марши, а также отработать вопросы её подготовки и эксплуатации в экстремальных условиях.

Кроме того, водители научатся преодолевать завалы, использовать штатные средства самовытаскивания, особое внимание будет уделено контраварийному вождению при заносах в условиях гололеда и заснеженной целины.

К занятиям привлечено более 1000 водителей колесной и гусеничной техники, эксплуатируемой в соединениях и воинских частях.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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