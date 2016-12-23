23.12.2016 (12:26)

На российской военной базе в Армении началась подготовка к отборочным соревнованиям по танковому биатлону

На российской военной базе в Армении началась подготовка военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений к первым отборочным этапам всеармейских конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». На сегодняшний день к тренировкам привлечены более 50 экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты (БМП-2).

С танкистами и мотострелками проводятся занятия по вождению танков и БМП на специально подготовленных трассах на танкодроме высокогорного полигона Алагяз. Механикам-водителям предстоит научиться правильно и максимально быстро преодолевать такие препятствия, как «брод», «колейный мост», «курган», «эскарп», «противотанковый ров», «проход в минно-взрывном заграждении», «гребенка», «косогор», «водная преграда», «змейка».

В период подготовки к состязаниям экипажи БМП и танков проедут в общей сложности около 1000 км.

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