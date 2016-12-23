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23.12.2016 (12:06)

Новобранцы Каспийской флотилии приведены к Военной присяге

На Каспийской флотилии новобранцы, призванные на военную службу осенью текущего года, приведены к Военной присяге.

В ходе торжественной церемонии  клятву на  верность Родине дал  21 военнослужащий по призыву. Это единственная команда новобранцев, прибывшая на флотилию из Астрахани и Краснодара.

В настоящее время такое количество военнослужащих по призыву  полностью закрывает потребность соединений и воинских частей флотилии  в данной категории военнослужащих, так как  все новые  корабли и подразделения морской пехоты в соответствии со штатными категориями полностью укомплектованы военнослужащими по контракту.

В учебной воинской части Каспийской флотилии молодое пополнение прошло курс общевойсковую подготовку. Новобранцы получили первоначальные знания и навыки для прохождения военной службы на занятиях по строевой, физической, тактической,  огневой, военно-медицинской  подготовке и другим предметам боевой подготовки.  

После приведения к Военной присяге молодые матросы распределены в воинские части обеспечения и связи  Каспийской флотилии с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

В воинских частях, куда распределены новобранцы, созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, где специалисты-психологи помогают  призывникам адаптироваться к военной службе.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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