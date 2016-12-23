23.12.2016 (12:06)

Новобранцы Каспийской флотилии приведены к Военной присяге

На Каспийской флотилии новобранцы, призванные на военную службу осенью текущего года, приведены к Военной присяге.

В ходе торжественной церемонии клятву на верность Родине дал 21 военнослужащий по призыву. Это единственная команда новобранцев, прибывшая на флотилию из Астрахани и Краснодара.

В настоящее время такое количество военнослужащих по призыву полностью закрывает потребность соединений и воинских частей флотилии в данной категории военнослужащих, так как все новые корабли и подразделения морской пехоты в соответствии со штатными категориями полностью укомплектованы военнослужащими по контракту.

В учебной воинской части Каспийской флотилии молодое пополнение прошло курс общевойсковую подготовку. Новобранцы получили первоначальные знания и навыки для прохождения военной службы на занятиях по строевой, физической, тактической, огневой, военно-медицинской подготовке и другим предметам боевой подготовки.

После приведения к Военной присяге молодые матросы распределены в воинские части обеспечения и связи Каспийской флотилии с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

В воинских частях, куда распределены новобранцы, созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, где специалисты-психологи помогают призывникам адаптироваться к военной службе.

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