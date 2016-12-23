23.12.2016 (11:37)

В Северодвинске состоялась церемония закладки атомного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский»

В городе Северодвинске на ОАО «СЕВМАШ» состоялась торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» для подводных сил Военно-Морского Флота. Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва ему присвоено название «Князь Пожарский». Закладную доску прикрепили к секции корпуса подлодки.

В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие представители руководства Министерства обороны, Главного командования Военно-Морского Флота, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы, представители Объединенной судостроительной корпорации, Центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Адмирал Владимир Королёв направил поздравление кораблестроителям, в котором отметил, что «подводные силы Военно-Морского Флота в соответствии с государственной программой военного кораблестроения получают в свой состав надежные стратегические и многоцелевые подводные лодки, способные эффективно решать задачи по своему предназначению, в чем большая заслуга проектантов, кораблестроителей и всех сотрудников, и работников предприятий кооперации, участвующих в создании новых подводных лодок».

«Серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей» и «Борей-А», которая строится и передается ВМФ, подтверждает тот факт, что школа отечественного подводного кораблестроения сохранила весь накопленный опыт и успешно его развивает.

Уже сейчас идет работа по определению облика и проектированию атомных ракетных подводных лодок 5-го поколения, которые по своим характеристикам будут еще более эффективными. В них будут реализованы самые современные технологии и технические решения», — подчеркнул главком ВМФ в тексте своего поздравления.

Справочно:

Четыре атомных подводных ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» находятся на различных этапах постройки на стапелях ОАО «СЕВМАШ».

«Князь Владимир» - головная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 30 июля 2012 года;

«Князь Олег» - первая серийная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 27 июля 2014 года;

«Генералиссимус Суворов» - вторая серийная «Борей-А», дата закладки – 26 декабря 2014 года;

«Император Александр III» - третья серийная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 18 декабря 2015 года.

При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» (является развитием серии проекта «Борей») учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения.

Подводные лодки проекта «Борей» и «Борей-А» спроектированы ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург).

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава», призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

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