23.12.2016 (11:37)
В Северодвинске состоялась церемония закладки атомного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский»
В городе Северодвинске на ОАО «СЕВМАШ» состоялась торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» для подводных сил Военно-Морского Флота. Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва ему присвоено название «Князь Пожарский». Закладную доску прикрепили к секции корпуса подлодки.
В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие представители руководства Министерства обороны, Главного командования Военно-Морского Флота, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы, представители Объединенной судостроительной корпорации, Центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин».
Адмирал Владимир Королёв направил поздравление кораблестроителям, в котором отметил, что «подводные силы Военно-Морского Флота в соответствии с государственной программой военного кораблестроения получают в свой состав надежные стратегические и многоцелевые подводные лодки, способные эффективно решать задачи по своему предназначению, в чем большая заслуга проектантов, кораблестроителей и всех сотрудников, и работников предприятий кооперации, участвующих в создании новых подводных лодок».
«Серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей» и «Борей-А», которая строится и передается ВМФ, подтверждает тот факт, что школа отечественного подводного кораблестроения сохранила весь накопленный опыт и успешно его развивает.
Уже сейчас идет работа по определению облика и проектированию атомных ракетных подводных лодок 5-го поколения, которые по своим характеристикам будут еще более эффективными. В них будут реализованы самые современные технологии и технические решения», — подчеркнул главком ВМФ в тексте своего поздравления.
Справочно:
Четыре атомных подводных ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» находятся на различных этапах постройки на стапелях ОАО «СЕВМАШ».
«Князь Владимир» - головная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 30 июля 2012 года;
«Князь Олег» - первая серийная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 27 июля 2014 года;
«Генералиссимус Суворов» - вторая серийная «Борей-А», дата закладки – 26 декабря 2014 года;
«Император Александр III» - третья серийная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 18 декабря 2015 года.
При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» (является развитием серии проекта «Борей») учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения.
Подводные лодки проекта «Борей» и «Борей-А» спроектированы ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург).
Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава», призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.