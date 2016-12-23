23.12.2016 (11:12)

Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ на Камчатке отработали посадку на условно поврежденную взлётную полосу

На Камчатке лётчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота отработали посадку самолётов МиГ-31 на условно повреждённую полосу аэродрома Елизово.

По замыслу тренировки после выполнения задач в воздухе при заходе на посадку пилот получал от руководителя полётов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлётно-посадочной полосы.

В данной ситуации летчики экстренно принимали решение уходить на второй круг с целью определения характера и степени повреждения взлётной полосы и уже после уточнения обстановки осуществляли посадку самолёта на укороченной дистанции.

Полёты выполнялись как в дневное, так и ночное время. Всего за лётную смену лётчиками-истребителями морской авиации Тихоокеанского флота было выполнено более 20 самолётовылетов.

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