23.12.2016 (07:52)

В учебном центре подготовки младших специалистов под Хабаровском проведена внезапная проверка подразделений противодействия терроризму

В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, прошла внезапная проверка подразделений противодействия терроризму.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора отработали действия по блокированию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, захватившей одно из зданий воинской части.

С применением бронетехники и стрелкового вооружения подразделения антитеррора выполнили «зачистку» помещения от условных террористов и эвакуировали условно раненного военнослужащего.

При проведении учения для создания обстановки максимально приближенной к боевой в роли противника выступали военнослужащие этой же воинской части, а в ходе ведения боя использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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