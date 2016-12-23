Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.12.2016 (07:52)

В учебном центре подготовки младших специалистов под Хабаровском проведена внезапная проверка подразделений противодействия терроризму

В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, прошла внезапная проверка подразделений противодействия терроризму.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора отработали действия по блокированию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, захватившей одно из зданий воинской части.

С применением бронетехники и стрелкового вооружения подразделения антитеррора выполнили «зачистку» помещения от условных террористов и эвакуировали условно раненного военнослужащего.

При проведении учения для создания обстановки максимально приближенной к боевой в роли противника выступали военнослужащие этой же воинской части, а в ходе ведения боя использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Антитеррор , Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false