23.12.2016 (06:12)

Российские и индийские корабли разыграли встречный бой в ходе заключительного дня совместного военно-морского учения «Индра Нэви–2016»

В ходе заключительного третьего дня совместного военно-морского учения «Индра Нэви–2016» российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой. По замыслу мероприятия противоборствующие группы выполнили поиск условного противника собственными средствами и нанесли условные удары.

Кроме того, российский большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц», индийские эсминец «Ранвир» и фрегат «Сатпура» провели артиллерийские стрельбы по надувным морским мишеням, которые в районе выставил корвет ВМС Индии «Каморта».

Военные моряки также отработали вопросы по передаче грузов с фрегата «Сатпура» на БПК «Адмирал Трибуц» с помощью средств погрузки морского танкера Тихоокеанского флота «Борис Бутома».

Завершилось учение подведением итогов и торжественным построением военнослужащих двух стран на борту фрегата ВМС Индии «Саптура» и церемонией проводов отряда кораблей Военно-Морского Флота России.

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