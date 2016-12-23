23.12.2016 (10:04)

В Воздушно-десантных войсках вдвое увеличилось количество специалистов по высотной специальной парашютной подготовке

По итогам 2016 года Воздушно-десантные войска (ВДВ) вдвое увеличили количество специалистов по высотной специальной парашютной подготовке.

Все тренировки с военнослужащими-специалистами и инструкторами проводились на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки в Рязани.

Особенность тренировок военнослужащих, выполняющих десантирование с высот свыше 4 тыс. метров — обязательные испытания в специальной барокамере под наблюдением врача.

Десантники, прошедшие программу подготовки с совершением более 200 практических прыжков с парашютом, в том числе с задержкой раскрытия основного парашюта, направляются для дальнейшей службы в соединения и воинские части ВДВ.

Высотные прыжки осуществляются с применением парашютных систем «Арбалет-1» и «Арбалет-2» в соответствии с задачей.

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