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23.12.2016 (09:08)

В Туле стартовал первый Кубок командующего ВДВ по дзюдо

23 декабря на базе одной из воинских частей Воздушно-десантных войск стартовал первый Кубок командующего ВДВ по дзюдо.

В течение трех дней за победу в соревнованиях будут сражаться более 100 военнослужащих, выступая в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и выше 100 кг.

Отборочные и финальные бои сборных воинских частей ВДВ пройдут в спортивном зале 106-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле.

Финал и награждение победителей и призеров состоятся 25 декабря.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска , Спорт
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