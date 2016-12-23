23.12.2016 (01:58)

В новогодние каникулы юных посетителей Центрального академического театра Российской Армии ждёт праздничная премьера

На Ёлке Министра обороны Российской Федерации в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) детей ждет премьера увлекательного полномасштабного мюзикла «Новогодние приключения Маши и Вити»

Специально к праздникам музыкальная сказка для детей и взрослых, снятая еще в 1975 году, оживёт на большой сцене театра. По замыслу режиссера — это представление — хорошая возможность для родителей поделиться с малышами атмосферой новогоднего волшебства из собственного детства.

Команде мюзикла удалось сплести воедино прошлое и настоящее, привычное и необычное, создать удивительный микс классического Деда Мороза и современного театра. Это делает постановку интересной не только для юных зрителей, но и для их родителей, которые смогут вернуться в детство и провести сквозь него уже своего ребенка.

29 и 30 декабря ЦАТРА проведет специальные показы мюзикла для детей сотрудников Вооруженных Сил России. В эти дни спектакль также посмотрят дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, участников боевых действий, ребята из многодетных семей, воспитанники кадетских корпусов.

Новогодняя Ёлка Министра обороны Российской Федерации в афише театра ежедневно с 28 декабря по 31 декабря и со 2 по 6 января.

В феврале мюзикл станет называться «Удивительные приключения Маши и Вити», он будет идти без новогодней тематики, а Дед Мороз трансформируется в волшебника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице