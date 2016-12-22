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22.12.2016 (23:50)

В Минобороны России вручили премии Андрея Снесарева молодым авторам лучших работ о геополитике

В мемориальном кабинете маршала Советского Союза Георгия Жукова в историческом здании Генерального штаба состоялась торжественная церемония вручения премии Андрея Снесарева молодым авторам лучших работ о геополитике. В этом году награждение прошло в пятый раз.

Главными темами конкурсных трудов традиционно являются общая и региональная геополитика, современные международные отношения, военно-стратегические оценки и прогнозы развития обстановки в мире, природа и движущие силы современных конфликтов, а также выявление новых приемов и способов вооруженной борьбы.

В этом году лауреатами премии стали автор работы об интересах Российской Федерации в присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу магистрант Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Маргулис, студент Московского государственного лингвистического университета Александр Петречук за публикацию анализа военно-политического компонента мирового лидерства США, курсант Военного университета Минобороны России Ксения Васильева с работой о выходе Великобритании из Евросоюза и трансформации единой Европы.

Курсант Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского Андрей Орлов получил премию за исследование перспектив развития тактики и оперативного искусства, форм и способов вооруженной борьбы, научный сотрудник Военного института (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Наталья Ващенко — за публикацию по теме «Факторы победы в современной войне».

Также награду за вклад в развитие военного востоковедения получил военных эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Награждения , Военное образование
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