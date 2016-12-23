23.12.2016 (00:50)

В Вооруженных Силах России отмечается День дальней авиации ВВС

Сегодня дальней авиации Военно-воздушных сил (ВВС) России исполняется 102 года со дня образования.

В течение 2016 года экипажи дальней авиации выполнили план по налёту и боевому применению на 100%. Общий налёт в соединениях и частях составил более 20 тыс. часов, сообщил, подводя итоги года, командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш

Он отметил, что в текущем году средний налёт на экипаж составил более 120 часов, при этом молодые лётчики налетали более 160 часов.

«На будущий год мы ставим перед собой задачу совершенствовать формы и способы ведения боевых действий, чтобы максимально реализовать возможности, заложенные в авиационную технику, а также повысить мастерство молодого летного состава и натренированность летчиков при выполнении боевого применения авиационных средств поражения», — заявил командующий дальней авиацией.

По его словам, 2016 год был уникальным по многим показателям боевой подготовки.

«Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получили натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи», — отметил генерал-майор Сергей Кобылаш.

Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории охотского моря с высоты 3—4 тыс. метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота.

В рамках совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Республики Таджикистан экипажами Ту-22М3 впервые были выполнены посадки на высокогорный аэродром Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне Харб-Майдон.

Кроме того, в текущем году на 10% увеличилось количество полетов экипажей Ту-160 и Ту-95МС на дозаправку в воздухе относительно показателей прошлого года. При этом вылеты на воздушную заправку самолетов Ил-78 увеличились на 20%.

Помимо самолетов дальней авиации экипажи воздушных танкеров выполняли заправку бомбардировщиков и истребителей авиационных частей Воздушно-космических сил и военных округов, а также морской авиации.

«В ходе подготовки к таким полетам экипажи Ту-160 и Ту-95МС выполняли тренажи на земле в ходе проведения занятий «пеший по-летному», после чего совершали полеты парой правым или левым пеленгом в разомкнутом строе, затем в сомкнутом, когда расстояние между самолетами составляло не более 25 метров, сначала днем, а затем и ночью», — сообщил командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш.

Он также отметил, что с начала года в центре боевой подготовки и переучивания летного состава дальней авиации в Рязани начал функционировать новый тренажерный комплекс самолета Ил-78, в состав которого входят рабочие места командира воздушного судна и его помощника, штурмана экипажа, оператора заправки.

Справочно:

Дальняя авиация ВВС России берет свое начало с момента создания 23 декабря 2014 года эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец».

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника.

За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тыс. боевых вылетов и сбросил более 2 млн авиационных бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а 6 летчиков удостоены этого звания дважды.

В настоящее время дальняя авиация предназначена для решения стратегических и оперативных задач на континентальных и океанских театрах военных действий, а также на отдельных стратегических направлениях. На её вооружении стоят модернизированные самолеты, такие как дальние бомбардировщики Ту-22М3, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

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