22.12.2016 (19:21)
На российской военной базе в Армении началась подготовка кинологов к состязаниям «Долг и верность»
На российской военной базе в Армении началась подготовка кинологов к состязаниям «Долг и верность» и Армейским международным играм – 2017.
В настоящее время идет отбор лучших кандидатов из числа военнослужащих соединения и их питомцев, при этом учитываются как показатели качества несения службы, так и взаимопонимание кинолога и собаки.
Ежедневно в ходе тренировок отрабатываются действия по охране военных объектов, задержание и конвоирование условного диверсанта, обыск местности (помещения) в различное время суток.
Круглый год караульные собаки привлекаются к охране различных военных объектов российской военной базы в Армении, в том числе парков с вооружением и военной техникой.
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