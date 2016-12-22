22.12.2016 (19:21)

На российской военной базе в Армении началась подготовка кинологов к состязаниям «Долг и верность»

На российской военной базе в Армении началась подготовка кинологов к состязаниям «Долг и верность» и Армейским международным играм – 2017.

В настоящее время идет отбор лучших кандидатов из числа военнослужащих соединения и их питомцев, при этом учитываются как показатели качества несения службы, так и взаимопонимание кинолога и собаки.

Ежедневно в ходе тренировок отрабатываются действия по охране военных объектов, задержание и конвоирование условного диверсанта, обыск местности (помещения) в различное время суток.

Круглый год караульные собаки привлекаются к охране различных военных объектов российской военной базы в Армении, в том числе парков с вооружением и военной техникой.

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