Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

22.12.2016 (17:20)

Психологи общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье и Кубани, за год провели более 2000 различных тренингов

Психологи общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Краснодарского и Ставропольского краев, провели в уходящем году свыше 2000 различных групповых и индивидуальных тренингов с военнослужащими, направленных на повышение морально-психологического климата в воинских коллективах.

Объем работы военных психологов существенно возрос в связи с постоянным ростом числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в соединения ЮВО.

В течение года психологические проверки и тестирования прошли около 10000 военнослужащих, на их основании были составлены персональные рекомендации командирам подразделений по организации учебно-тренировочного процесса.

Кроме того, для эмоциональной разгрузки военнослужащих, помощи им при адаптации в новом коллективе в пунктах постоянной дислокации, на различных учениях и маршах в течение года функционировали мобильные пункты психологической работы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Психологи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false