22.12.2016 (17:20)

Психологи общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье и Кубани, за год провели более 2000 различных тренингов

Психологи общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Краснодарского и Ставропольского краев, провели в уходящем году свыше 2000 различных групповых и индивидуальных тренингов с военнослужащими, направленных на повышение морально-психологического климата в воинских коллективах.

Объем работы военных психологов существенно возрос в связи с постоянным ростом числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в соединения ЮВО.

В течение года психологические проверки и тестирования прошли около 10000 военнослужащих, на их основании были составлены персональные рекомендации командирам подразделений по организации учебно-тренировочного процесса.

Кроме того, для эмоциональной разгрузки военнослужащих, помощи им при адаптации в новом коллективе в пунктах постоянной дислокации, на различных учениях и маршах в течение года функционировали мобильные пункты психологической работы.

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