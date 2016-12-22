22.12.2016 (16:54)

Разведчики соединения ЮВО прошли курс специальной подготовки на полигоне в Северной Осетии

Военнослужащие разведывательного батальона отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВ), дислоцированной во Владикавказе, завершили курс специальной подготовки на полигоне Тарское в Республике Северная Осетия.

С молодыми разведчиками, призванными на военную службу этой осенью, проведены практические занятия по тактической, инженерной, горной подготовке, вождению боевых машин, минно-взрывному делу и др.

Разведчики также выполняли нормативы по преодолению километровой полосы препятствий — так называемой «Тропы разведчика». Она разработана военными профессионалами и включает более 30 элементов: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон, фрагменты городских сооружений и др.

В ходе подготовки подразделений особое внимание уделялось освоению современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», отработке разведывательно-поисковых действий в условиях горно-лесистой местности и отражения нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника в дневное и ночное время суток.

Помимо физической выносливости для преодоления полосы препятствий боец должен иметь не только хорошую физическую форму, но и уметь метко стрелять, метать ножи и саперные лопатки.

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