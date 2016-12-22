22.12.2016 (14:22)

В Национальном центре управления обороной прошло расширенное заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2016 году и определены задачи на 2017 год.

Перед участниками Коллегии выступил Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин.

Особое внимание глава государства уделил необходимости четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить коррективы в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране, синхронизируя их с обновленными документами перспективного планирования.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами потребовал в будущем году сосредоточиться на решении следующих ключевых задач:

обеспечение сбалансированного развития всех видов и родов войск, освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы;

укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны;

вывод стратегических неядерных сил на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России;

выдерживание набранных темпов перевооружения армии и флота, обеспечение эффективного контроля реализации мероприятий госпрограммы вооружений и выполнения заданий Гособоронзаказа.

Полный текст выступления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации размещен на сайте Президента России.

С докладом на заседании Коллегии выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства обратил внимание присутствующих, что уходящий год вместил в себя большое количество масштабных событий, связанных с безопасностью Российской Федерации. Отмечалось расширение характера и географии вызовов для нашей страны, возрастание роли военной силы в международных отношениях.

«Вместо объединения усилий для борьбы с общим мировым злом – терроризмом, НАТО объявило Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности. Ее элементы также развертываются в Японии, а в будущем году – и в Южной Корее.

«Решение по нейтрализации этой угрозы, утвержденное Вами, Владимир Владимирович, выполнено», – заявил глава военного ведомства, обращаясь к Президенту России.

Далее в докладе глава военного ведомства подробно остановился на итогах реализации плана строительства Вооруженных Сил, повышения их качественного состояния.

Он в частности сообщил, что укомплектованность личным составом доведена до 93%. Численность военнослужащих по контракту увеличена до 384 тыс. человек. Впервые в истории России сержантский состав полностью стал профессиональным. Все виды и рода войск Вооруженных Сил оснащаются новейшим вооружением и военной техникой.

Коснувшись задач, поставленных Вооруженным Силам России перед началом операции в Сирии, Министр обороны заявил, что действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране.

Всего от боевиков освобождено 12 360 кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов.

Глава военного ведомства отметил, что работа Национального центра управления обороной выведена на новый качественный уровень. Его информационная платформа позволила объединить в единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех 85 субъектов Российской Федерации, 1 320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В докладе Министра обороны были также освещены вопросы выполнения Гособоронзаказа, обеспечения военного присутствия России в стратегически важных регионах мира, проведения внезапных проверок боеготовности войск (сил), крупных мероприятий оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, в том числе на международном уровне, Армейских международных игр, совершенствования системы военного образования, социальной защиты военнослужащих, укрепления правопорядка и воинской дисциплины.

В заключение глава военного ведомства определил приоритетные задачи на 2017 год.

Основные тезисы выступления Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу

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