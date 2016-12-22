22.12.2016 (13:30)

Экипажи морской авиации Балтийского флота отрабатывают дозаправку самолетов в воздухе

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов 10 экипажей Су-24М бомбардировочной эскадрильи морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78.

Сложный элемент летной подготовки выполнялся как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары.

К дозаправке в воздухе допускаются только опытные летчики, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. На высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 500-600 км/час необходимо приблизиться к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой установить контакт с конус-датчиком заправщика, а затем выдержать данную дистанцию до полной перекачки топлива.

В ночное время дозаправка усложнялась тем, что выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.

Дозаправка топливом в воздухе значительно увеличивает радиус действия и возможности самолетов Су-24М и позволяет решать поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.

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